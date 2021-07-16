Görevden alınan Merkez Bankası başkanları iki yıl boyunca maaşlarını almaya devam edebiliyormuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Merkez Bankası başkanlarına iki yıl daha maaş verilebildiği ortaya çıktı. Üstelik bunun sadece Merkez Bankası ile sınırlı olmadığı, kamudaki tüm üst düzey görevliler için geçerli olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet’in haberine göre Merkez Bankası Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şerif Uygun, kişisel olarak şu andakilerin alıp almadığını bilmediğini ancak mevzuatın sadece MB değil üst kademe tüm kamu yöneticileri için bu olanağı sağladığını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “torba teklifin” görüşmeleri sırasında eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Partili Durmuş Yılmaz, BDDK Başkanı’nın görevinden ayrıldıktan sonra iki yıl içerisinde herhangi bir bankada görev alamadığını, görevden ayrıldıktan sonra bir yıl maaşını devletin ödemeye devam ettiğini söyledi. Merkez Bankası Yasası’nda böyle bir düzenleme olmadığına dikkat çeken Durmuş, şöyle devam etti:

“Merkez Bankası başkanları da üst yöneticileri de bankalara gidip iki yıl içinde görev alamazlar ama onlara herhangi bir maaş falan ödenmiyor. Şu anda görev süreleri dolmadan birbiri arkasına görevden alınmış 3 tane başkan var. Bunlar kamuda herhangi bir göreve atanmadılar, özel sektöre de geçmediler. Benim sorum şu, bu sorunun tabii, kayıtlara geçmesi için istiyorum bunu çünkü bu konu ileride araştırılacaktır, aynı 128 milyar rezervle ilgili araştırmanın yapılacağı gibi. Sorum şu: Görevden ayrılan birinci başkan Murat Çetinkaya, ikinci Murat Uysal, üçüncü Naci Ağbal, şu anda görevde olan Başkan. Bunlar şu anda maaş alıyorlar mı almıyorlar mı? Soru bu. Maaş alıyorlarsa “evet” veya “hayır” demenizin kayda geçmesi benim için yeterli ve buna da itibar edeceğim.”

Merkez Bankası Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şerif Uygun soruya şu yanıtı verdi:

“MB başkanlarının üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde görev süreleri dört yıl olarak belirleniyor. Ancak 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre KHK’nin kullandığı tabirle, performanslarının yeterli görülmemesi durumunda bu görevden alınabiliyorlar. Görevden alındıktan sonra ise yine bu 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.”

Uygun, bunun MB’ye özgü bir düzenleme olmadığını, üst kademe tüm kamu yöneticileri için geçerli olan genel bir düzenleme olduğunu belirtti. Bunun üzerine Durmuş Yılmaz, “Şu an alıyorlar mı” diye sordu. Şerif Uygun, “Yani kişisel olarak şu andakilerin alıp almadığını bilmiyorum ama 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesi bu imkânı sağlıyor eğer kamu görevinden seçilmişlerse” dedi.

CHP’li Bülent Kuşoğlu, “Şerif Bey, şunu anladık: Merkez Bankası guvernörleri (başkanlar) özlük haklarını almaya devam ediyorlar, maaş almaya devam ediyorlar. ‘İki yıl süreyle alacaklar’ dediniz” diyerek devam etti. Uygun bir kez daha, “3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne tabi tüm kamu görevlileri için eğer kamu görevinden atanmışlarsa bu göreve bu imkânı sağlıyor” dedi.