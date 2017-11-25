T24 LogoT24 Logo
Dünya

Görevden alınan Katalan lider Puigdemont, yeniden aday olacak

Puigdemont, özerk yönetimde yapılacak erken seçim için aday listesini açıkladı

25 Kasım 2017 23:11

Bağımsızlık referandumunun ardından görevden alınan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont 21 Aralık'ta yapılacak erken seçim için aday listesini Belçika'da açıkladı. Puigdemont, Katalanların bağımsız devlet kurma yeterliliğine sahip olduğunu belirtti.

Görevden alınan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont Belçika'nın Brugge kentindeki basın toplantısında, özerk yönetimde yapılacak erken seçim için aday listesini açıkladı. 

En başta yer aldığı listede Puigdemont'a 90 aday eşlik etti. Listenin ayrılıkçılar ve görevden alınan eski hükümet görevlilerinden oluşması dikkat çekti. 

Puigdemont ayrıca yaşananların Katalanların bağımsız devlet kurma yeterliliğine sahip olduğunu dünyaya gösterdiğini belirtti. 

Erken seçimde bu yeterliliğin teyit edilmesi gerektiğini vurguladı. Geçen ay tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosu, merkezi hükümetin kararıyla feshedilmiş ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidileceği açıklanmıştı. 

Belçika savcılığı tutuklanması talep edilen Katalan siyasetçiler hakkında şartlı serbest bırakma kararı almıştı.

ETİKETLER

katalonyabağımsızlıkreferandumanayasayargıispanyaerken seçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24