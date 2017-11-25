Görevden alınan Katalan lider Puigdemont, yeniden aday olacak

Bağımsızlık referandumunun ardından görevden alınan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont 21 Aralık'ta yapılacak erken seçim için aday listesini Belçika'da açıkladı. Puigdemont, Katalanların bağımsız devlet kurma yeterliliğine sahip olduğunu belirtti.

Görevden alınan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont Belçika'nın Brugge kentindeki basın toplantısında, özerk yönetimde yapılacak erken seçim için aday listesini açıkladı.



En başta yer aldığı listede Puigdemont'a 90 aday eşlik etti. Listenin ayrılıkçılar ve görevden alınan eski hükümet görevlilerinden oluşması dikkat çekti.



Puigdemont ayrıca yaşananların Katalanların bağımsız devlet kurma yeterliliğine sahip olduğunu dünyaya gösterdiğini belirtti.



Erken seçimde bu yeterliliğin teyit edilmesi gerektiğini vurguladı. Geçen ay tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosu, merkezi hükümetin kararıyla feshedilmiş ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidileceği açıklanmıştı.



Belçika savcılığı tutuklanması talep edilen Katalan siyasetçiler hakkında şartlı serbest bırakma kararı almıştı.