Görevden alınan eski AKP'li belediye başkanı tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan ve daha sonra AKP'den istifa ettiğini açıklayan Belediye Başkanı Ahmet Berberoğlu görevi kötüye kullanmak ve evraklarda usulsüzlük iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Bozüyük Belediye Başkanlığı görevini 3 dönem yürüten ve 2 yıl önce MHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Ahmet Berberoğlu, 15 Aralık 2012 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevini kötüye kullandığı iddiasıyla görevden alındı. AKP üyeliği de askıya alınıp, kesin ihraç istemiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Berberoğlu partisinden istifa etti. Ahmet Berberoğlu'nun yerine AKP'den meclis üyesi Fatih Bakıcı Bozüyük Belediye Başkan vekili olarak seçildi.

Ahmet Berberoğlu, Bozüyük Cumhuriyet Savcısı İsmail Turgut tarafından adliyeye ifade vermeye davet edildi. Savcı Turgut, ifadesini aldığı Berberoğlu'nu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme Ahmet Berberoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Berberoğlu, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

'Avukatı: Savcının işlem yapması gerekirdi'

Tutuklanan Ahmet Berberoğlu'nun avukatı İbrahim Keskin gazetecilere yaptığı açıklamada Berberoğlu hakkında çeşitli konularda 100'e yakın şikayetin olduğunu, bunlardan 12'si hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Avukat Keskin şöyle dedi: "Bu 12 konu hakkında da Danıştay'a itirazımız var. Esasında Danıştay'ın bu idarenin karar vermesi aşamasında kararı çıkmadan Cumhuriyet Savcısının işlem yapmaması gerekirdi. Ama maalesef Bozüyük Cumhuriyet Savcılığı çok acil bir şekilde dosya hazırlayarak müvekkilimiz hakkında tutuklanmasını talep etti. Bir takım evrak ve belgeler ile müvekkilim suçlanmak suretiyle müvekkilimiz tutuklanmasına karar verilmiştir. Tutuklama kararına karşı da gerekli yasal haklarımızı kullanacağız. Şu anda tutuklanma nedeni, soruşturmanın selametini sağlamak ve istinat edilen eylemlerin belgelerinin henüz tam olarak toplanmamış olmasına dayandırılmaktadır. Ortada çok önemli bir tutuklama nedeni yoktur. Bizim kanaatimize göre çok da adil olmayan yargılama yürütülmektedir. Ama eninde sonunda hukukun galip geleceğine olan inancımız tamdır."

2006 yılında Bozüyükspor ile ilgili düzenlenen bir evrakın da tutuklanma nedenlerinden olduğunu söyleyen İbrahim Keskin, "O belgenin sahte olduğunu ve müvekkile ait olmadığını usulen kanıtlamış durumdayız. Buna rağmen tutuklama kararı verilmiştir" dedi. Avukat Keskin, Ahmet Berberoğlu'na verilen tutuklama kararının kaldırılması için bir üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

