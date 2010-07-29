Görevden alınan CHP'li Başkan AKP'yi suçladı

T24 - Aydın'ın Didim İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Mümin Kamacı, hakkında açılan soruşturmaların selameti açısından İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevden alındı. Başkan Kamacı'ya destek olmak için ilçeye gelen CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, Adli tatilin başladığı gün başkanın görevden alınmasını AKP'nin oyunu olarak yorumladı.



Belediye Başkanı Mümin Kamacı, hakkında açılan çeşitli ‘soruşturmaların selameti’ açısından dün İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün yazısı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile görevinden alındı.



Bakanlığın görevden alma emri belediyeye, saat 17.30 sıralarında ulaştı. Bunun üzerine Atatürk Bulvarı üzerindeki parti binası önünde toplanan yaklaşık 500 CHP'li, ‘Baskılar, bizi yıldıramaz’, ‘AKP halka hesap verecek’, ‘En büyük başkan, bizim başkan’ sloganları atmaya başladı. Polis ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Görevden alınan Belediye Başkanı Mümin Kamacı, beraberinde CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, CHP Parti Meclisi Üyesi Korkmaz Karaca, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Tunç Aytur, CHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Bekar ile saat 20.00 sıralarında parti binası önüne gelerek bir konuşma yaptı. Kamacı, kanuşmasında, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi, adaletin yerini bulacağını belirtti. Partilerinin desteğini beklediğini dile getiren Kamacı, “Bizi bu baskılar yıldıramayacak. Hakkımda açılan davaların birçoğundan beraat ettim. Mahkumiyet kararı almadım. Bu karar kanun dışıdır” dedi.



Başkanın konuşmasının ardından telefonla bağlanan CHP Genel Sekreteri Önder Sav, partililere seslendi. Sav, “Mümin Kamacı, çok çalışkan bir belediye başkanıdır. Son seçimlerde aldığı oylar da bunun göstergesidir. Böyle çalışkan bir başkanın görevden alınmasına anlam veremiyorum. Hukuk mücadelesinde yanında olacağız” dedi.





'Tayyip'i de görevden alsınlar'



CHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Bekar ise Kamacı'nın görevden alınmasının siyasi bir karar olduğunu vurgulayıp Başbakan Tayip Erdoğan'ı eleştirdi. Bekar, “Tayyip Erdoğan hakkında devam eden birçok dava var. Onu da görevden alsınlar” diye konuştu.



CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay ise kararın siyasi olduğunu vurgulayıp, görevden alma emrinin adli tatilin başladığı gün verilmesinin, AK Parti'in oyunlarının bir parçası olduğunu ifade etti. “AKP'nin zulmü ile karşı karşıyayız” diyen Atay, “Ancak bu günler bitecek. Bunların sonunu sizler getireceksiniz. İstanbul Belediye Başkanı hakkında bu davaların 50 katı, Ankara Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek hakkında 80 katı var. Onları neden görevden almıyorsunuz? Mümin Kamacı hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı yokken görevden alınmıştır. Bu kanunsuzluğu kabul etmeyeceğiz. Eminim en kısa sürede görevine dönecektir” şeklinde konuştu. Milletvekili Fatih Atay'ın konuşması sık sık partililer tarafında sloganlarla kesildi.



CHP Parti Meclis Üyesi Korkmaz Karaca ise CHP genel merkezinin Mümin Kamacı'nın arkasında olduğunu söyleyerek, “CHP bu hukuksuzluğa pabuç bırakmayacaktır. Bu karar Türkiye'de kanunun, hukukun bittiğinin göstergesidir” dedi.



Konuşmaların ardında CHP'liler Onuncu Yıl marşı eşliğinde sloganlar atarak dağıldı.



İki dönemdir belediye başkanlığına seçilen Mümin Kamacı, son seçimlerde oyların yüzde 49'unu alarak yeniden göreve gelmişti.





