Görevden alınan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tahliye edildi

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.

CHP'li Oğuz, mahkemede iddiaları reddetmişti

İzmir'in Urla ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Gülen Yapılanması'nın üst düzey isimleri olduğu öne sürülen kişilerle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetmiş, mali müşavir olarak görev yaptığı dönemde çok sayıda kişiyle görüştüğünü, bu kişilerle de görüşmüş olabileceğini söylemişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "Başkanımızın yanındayız, olayın takipçisiyiz" demişti

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını söylemiş, İbrahim Burak Oğuz'un, savcının daveti ile İzmir Başsavcılığı'na gittiğini ifade ederek, "Delil karartma, gizleme gibi tutuklama sebeplerinden biri mevcut değil. Kesinleşen bir hüküm de yok. Rekor bir oyla seçilen Başkan hakkındaki tutuklama kararı, demokrasiye darbe vurmaktır" sözlerini kaydetmişti.

Öztrak, "FETÖ'yle kimlerin yürüdüğü hepimizin bilgisi dahilindedir. CHP, FETÖ'nün karşısındaydı yine karşısında. Başkanımızın yanındayız, olayın takipçisiyiz. Başkanımızın en kısa zamanda suçlamalardan aklanacağını biliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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