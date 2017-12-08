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Görevden alınan CHP Ataşehir Belediye Başkanı: Verilemeyecek hiçbir hesabım yok; hodri meydan

"Kendini şikâyet eden ilk belediye başkanı benim"

08 Aralık 2017 23:37

İçişleri Bakanlığı'nca İmar Kanunu'na muhalefet, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ile Devlet İhale Kanunu'na aykırı hareket etmek gerekçesiyle görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Bu iddiaların hepsi yargıya taşınmış ve bunlarla ilgili beraat kararı verilmiştir. Verilemeyecek hiçbir hesabım yok, hodri meydan" dedi.

Ataşehir Belediyesi önünde kendisine destek vermeye gelenlere hitap eden İlgezdi,  "Bildiğiniz gibi Belediye Başkanı olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Kendini şikâyet eden ilk belediye başkanı benim. Hodri meydan. Kendi belediye başkanları gitsin kendilerini şikâyet etsin. Bu iddiaların hepsi yargıya taşınmış ve bunlarla ilgili beraat kararı verilmiştir. Evrak karartıyormuşuz. Yargı elinizde, medya elinizde. Varsa kararttığımız bir şey söyleyin. Kararttığımız hiç bir şey yok. Bu bir siyasi süreçtir. Hukuk burada çökmüştür. Bu bir siyasi tavırdır. Biz buradayız. Belediye başkanı olarak verilemeyecek hiçbir hesabım yok. Alnım açık. Yüzüm ak. Ben buradayım" diye konuştu.

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