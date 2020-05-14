Görevden alınan Brezilya Sağlık Bakanı: Bolsonaro'nun Mart ayında Trump'a yaptığı ziyaret 'Korona gezisiydi'

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Brezilya'nın eski Sağlık. Bakanı Luiz Henrique Mandetta, dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığı Mart ayında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı ziyareti "Korona gezisi" olarak tanımladı.

Bolsonaro ve danışmanları Mart ayında ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD'li yetkililere bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaretten kısa zaman sonra Bolsonaro'nun Basın Sekreteri Fabio Wajngarten, Koronavirüs'e yakalanmıştı. ABD seyahatinden kısa bir süre sonra Bolsonaro'nun yakın çevresinden pek çok kişi Koronavirüs'e yakalnamıştı.

Bolsonaro'nun seyahati hakkında konuşan eski Sağlık Bakanı Mandetta, "Benim bildiğim Bolsonaro ABD'ye gitti, Trump ve basın danışmanıyla yemek yediler, Brezilya'ya döndüler ve onunla giden 17 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Yani bu gerçekten bir 'Korona gezisiydi" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yakın çevresinden Covid-19'a yakalananlar olsa da virüs tehditini ciddiye almadığını belirten açıklamalar yapmayı sürdürdü. O dönem Sağlık Bakanı olan Mandetta ile sürekli virüs konusunda çatışan Bolsonaro, Mandetta'yı görevden aldı.

CNN'de Christiane Amanpour'a konuşan Mandetta, "Belli ki zıt taraflardaydık. Fakat tarih kimin haklı olduğunu gösterecek. Bence sayılar konuşuyor zaten" dedi.

Brezilya'da 180 binden fazla Koronavirüs vakası tespit edildi ve 12 bin 600 kişi hayatını kaybetti.