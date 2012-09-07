Görevden alınan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tahliye edildi

Yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle görevden alınan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la birlikte 7 kişi ilk duruşmada tahliye oldu. Davada tek tukuklu sanık kaldı.

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde polisin yaptığı operasyon sonrası rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla haklarında 6 ile 80 yıl arasında hapis cezası istenen Bodrum eski Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’la ile 5 kişinin tahliyesi istendi.

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi salonu yetersiz olduğu için Muğla Sanayi ve Ticaret Odası konferans salonunda dün başlanan duruşmaya bugün de devam edildi. Duruşmada Mehmet Kocadon’un yanı sıra tutuklu diğer sanıklar, DP’li meclis üyesi M.F.Ö., İmar İşleri Müdürü H.A., emlakçı N.D., turizmci Y.A., müteahhit V.K., mimar O.B., turizmci S.G. ve inşaat teknikeri O.Ç. ile tutuksuz yargılanan 69 kişi hazır bulundu. Duruşmayı Kocadon’un eşi Hülya Kocadon, kızı İpek Kocadon, annesi Fatma Kocadon da izledi.

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık bodrum belediye meclis üyesi M.F.Ö., "Başkan Mehmet Kocadon örgüt lideri değil. Bodrum’daki son iki sorgumda, benden Mehmet Kocadon’un ismini vermemi istediler. ’Sen bu işleri tek başına yapıp, örgütü tek başına kuramazsın’ dediler. Çok büyük baskı altındaydım. Ofisimde yaptıkları aramada Bodrum Belediyesi’yle ilgili hiçbir evrak bulamadılar. ’Senin evinde tabanca var’ dediler. Ama ben silah kullanmam. Ayrıca Mehmet Kocadon’dan talimat aldığıma dair daha önce verdiğim ifademi kabul etmiyorum. Hakkımdaki suçlamaları da reddediyorum" dedi.