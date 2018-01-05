Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, karara belediye önünde yaptığı bir basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Hakkındaki 'FETÖ' iddiaları ile ilgili olarak "Ailemde ya da sülalemde değil terör örgütü olan bir cemaate herhangi bir cemaate üye bulamazlar" ifadelerini kullanan Hazinedar "İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü, 17-25 Aralık'tan önce dahi avukat ve iş adamı kimliğimle bu gruplar, terör örgütünün organizasyonuyla minnacık, nokta kadar bir ilişkimiz ne siyaseten, ne ticareten ne sosyal olarak bir iletişimim olmamıştır" dedi.

"Yerel belediyecilik tarihinde görülmemiş sayıda inceleme ve araştırmaya tabi tutulduk" diyen Hazinedar, bugüne dek belediye hakkında 180 kez inceleme yapıldığını ancak hiçbir suç tespit edilmediğini vurguladı.

Murat Hazinedar'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hepinizden Allah razı olsun. Allah'ın verdiği canı, Allah alır. Demokrasilerde bunun tezahürü de milletin verdiği emaneti ancak ve ancak millet alır şeklindedir.

Şahsıma tebliğ edilmemiş olmasına rağmen, sizlerle birlikte basından öğrendiğim karara ilişkin söyleneceklerin birçoğunu bugünkü toplantıda paylaştım. Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Önce partimin bana yüklediği sorumlulukla, bundan daha da önemlisi Beşiktaşlıların yüklediği sorumlulukla halkıma 4 yıla yakın süredir hizmet etmeye çalıştım.

Merkez siyasetin yerel yönetimlere kurduğu vesayetin altında bu görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştım.

Önümüze konan bütün engellemelere rağmen bugünlere geldik. Bu aziz milletin hassasiyetlerine, beklentilerine, önceliklerine herkesten fazla saygı göstererek herkesten fazla hizmet etmeye çalıştım. Vesayetin, yani merkez siyasetinin, Ankara siyasetinin kurduğu tahakkümün kötüye kullanımını birlikte yaşadık.

Beşiktaş özel bir yer. CHP'nin en yüksek oy aldığı ilçenin belediye başkanıyım. Herkesin gözünün olduğu, herkesin büyük bir iştahla baktığı şehrin başkanıyım. Uzaklaştırılma gerekçem, birtakım yolsuzluk iddialarıyla birlikte 2016 yılından beri hakkımda yürütülen FETÖ/PDY üyeliği suçu iddiasıyla yürütülen soruşturmalardır.

Değil ben, ailemde sülalemde; değil bu darbeci terör örgütü olan cemaate, hiçbir cemaate mensup bir tek kişi bulamazlar. İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü, 17-25 Aralık'tan önce dahi avukat ve iş adamı kimliğimle bu gruplar, terör örgütünün organizasyonuyla minnacık, nokta kadar bir ilişkimiz ne siyaseten, ne ticareten ne sosyal olarak bir iletişimim olmamıştır. Ailemin de. Bu soruşturma sadece şahsıma yönelik değildir; oğluma, eşime de yönelmiştir. Yurt dışına çıkışları engellenmiştir.

"Aileleri bu işlere karıştırmayın"

Aileleri bu işlere karıştırmayın. İl Başkanımızın ifade buyurduğu gibi, hakkımda belediye başkanı sıfatıyla açılmış tek bir dava bulunmamıştır. İlgezdi'nin uzaklaştırıldığı tarihe kadar bütün ön inceleme, araştırma ve soruşturmalarda lehime karar verilmiştir.

Ama 1 Aralık tarihinde belediyemize tam tamına 16 müfettiş ve teftiş görevlisi gönderilmiştir. Bunlar bugüne kadar tek bir şey bulamamıştır. CHP Sözcüsü Tezcan'ın geçen hafta ifade ettiği gibi, 'Biz karar verdik, gerekçelerini yazın' talimatına istinaden benim henüz tebliğ almadığım evrakı düzenlemişlerdir.

Yerel belediyecilik tarihinde görülmemiş sayıda inceleme ve araştırmaya tabi tutulduk. Tam 180 tane. Burada bir şey bulamayanlar, biz kararımızı verdik demişlerdir. İlahi adalete inanıyorum. Sonuç itibariyle biz abdestimizden şüphesi olmayan insanlarız. Hak doğrunun yanındadır.



Murat Hazinedar kimdir?

1971 İstanbul doğumlu olan Murat Hazinedar, ilköğrenimini Fatsa’da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladı. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Hazinedar, 1997 – Nisan 2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu’nun Başavukat’lığını yürüttü.



1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yapan Hazinedar, aynı zamanda iş adamıdır. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.’de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.



Uzun yıllar siyasetin pek çok kademesinde etkin görevlerde yer alan Av. Murat Hazinedar, 1987 yılından itibaren CHP gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. 2000 yılında CHP Kurultay Delegeliği yaptı. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH’de sürdüren Hazinedar, 2011 Yılı Genel Seçimleri’ne Ordu’dan Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçime katılmış, 2013’te Mustafa Sarıgül ile birlikte CHP’ye yeniden üye oldu.



Hazinedar, 10.02.2014 tarihinde CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen ve Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde yüzde 77’lik rekor oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçildi.



Birçok sivil toplum kuruluşuna ve sosyo-kültürel derneklere kurucu başkan, onur kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak destek veren Hazinedar Karbon (Sera Gazı) Emisyonu Düşürme ve Kontrol Derneğinin Kurucu Üyeliği’ni yaptı. Halen aynı derneğin Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor.



İyi derecede İngilizce bilen Hazinedar, evli ve bir çocuk babası.