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Görevden alınan Ankara Emniyet Müdürü iade davasını kazandı

Eski Ankara İl Emniyet Müdürü Kadir Ay’ın en geç 30 gün sürede göreve iade edilmesi gerekiyor

20 Aralık 2014 15:34

Arzu Yıldız

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının Ankara ayağında aralarında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan’ın da bulunduğu dört adreste gözaltı kararını uygulayan polislerin görevden alınmasına ilişkin talimatı imzalamayan ve akabinde merkeze çekilen eski Ankara İl Emniyet Müdürü Kadir Ay, idare mahkemesine açtığı iade davasını kazandı.

Anayasa Mahkemesi’nin idare mahkemesince verilen kararlarının uygulanması şartını kaldıran yasayı iptal etmesi üzerine Ay’ın en geç 30 gün sürede göreve iade edilmesi gerekiyor. Yasalara göre, geçtiğimiz hafta iade davasını kazanan Kadir Ay’ın Ocak ayında yeniden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine dönmesi gerekiyor.

 

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