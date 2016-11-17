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Görevden alınan Ahmet Türk: 12 Eylül'de başaramadılar, yine başaramayacaklar

"Kürt halkı bu tür saldırılara cevap verecek ve boşa çıkartacak örgütlülüktedir"

17 Kasım 2016 16:09

Görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, bu tür yöntemlerin kendilerini sindirmeyeceğini söyledi. Türk, “12 Eylül’de ve 90’larda sonuç alamadılar, şimdi asla alamazlar” dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, bu sabah İçişleri Bakanlığı kararı ile görevinden alınırken, yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman, kayyum olarak atandı. Sabah saatlerinden itibaren Mardin Büyükşehir Belediyesi binasını zırhlı araçlarla kapatan polis, binaya giriş çıkışları da yasakladı.

Görevden alınmasının ardından ANF’ye konuşan Ahmet Türk, şunları söyledi:

“AKP ve saray iktidarı şok etkisi yaratarak herkesi sindirmek istiyor, ancak başaramayacaklar. 12 Eylül ve ’90’lı yıllarda da benzer bir saldırı ve faşizm uyguladılar. Başaramazlar, bizi asla sindiremezler, o gün nasıl boyun eğmediysek bugün de eğmeyeceğiz. Bu tür şok saldırılar ve baskılarla toplumu sindirmek istiyorlar, ancak Kürt halkı bu tür saldırılara cevap verecek ve boşa çıkartacak örgütlülüktedir.”

Ağır bir baskı ve saldırı süreci ile karşı karşıya olduklarını savunan Türk, “Her ne pahasına olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz ve direneceğiz” dedi.

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