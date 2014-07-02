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Görev yeri değiştirilen 56 hâkim ve savcıdan 4'ünün itirazı kabul edildi

HSYK Genel Kurulu, savcı Fikret Seçen ve savcı Cihan Kansız’ın taleplerini geri çevirdi

02 Temmuz 2014 18:19

Arzu Yıldız

17 Aralık’ta düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyondan sonra görev yeri değiştirilen hakim ve savcıların itirazları 6 ay sonra HSYK Genel Kurul gündemine alındı. İlk etapta Ocak-Mart ayı arasında görev yeri değişen 56 hakim ve savcının durumu değerlendirildi. 56 hakim ve savcıdan 4’ünün yaptığı itiraz kabul edildi.  Balyoz soruşturmasını yürüten savcı Ercan Şafak,  Ergenekon davası hakimlerinden Sedat Sami Haşıloğlu, eski HSYK Başmüfettişi Gürsel Örer, Ankara’dan Bursa’ya atanan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Gürkan Acar’ın talepleri kabul edilen dört kişi oldu. Fikret Seçen ve Cihan Kansız’ın talepleri de tek oy ile geri çevrildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) genel kurulu bugün sabah saatlerinde toplandı. Toplantıda 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sonra görev yeri değiştirilen 56 hakim ve savcının değişliklere yaptığı itiraz gündeme alındı. 56 hakim savcıdan Kocaeli’ne düz savcı olarak atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili ve Balyoz soruşturmasını yürüten savcı Ercan Şafak Küçükçekmece’ye,  17 Aralık’tan sonra Trabzon’a atanan Ergenekon Davasının hakimi Sedat Sami Haşıloğlu İstanbul Gaziosmanpaşa, HSYK yasasının ardından yapılan tasfiyelerde İzmir’e atanan eski HSYK Müfettişi Gürsel Örer ve  Ankara’dan Bursa’ya atanan eski Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Gürcan Acar Sincan’a ( Ankara Batı Adliyesi) atandı.

Öte yandan, İstanbul’da birçok kritik soruşturmanın başında olan eski Başsavcı vekilleri Fikret Seçen ve Cihan Kansız’ın itirazlarına 11 üyenin “kabul” yönünde, savcı Celal Kara için 9  üye“kabul”  yönünde oy kullanırken, Zekeriya Öz’ün de aralarında bulunduğu diğer hakim ve savcılar için yapılan oylamada, kabul yönünde oy kullananların sayısının 8-9 arasında değiştiği belirtildi. İtirazların kabulü için 12 üyenin “kabul” yönünde oy kullanması koşulu olduğu için Seçen ve Kansız tek oyla mevcut görev yerlerinde kaldı. Görüşülen 56 hakim ve savcı arasında 25 Aralık soruşturmasını yürüten savcı Muammer Akkaş’ın bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, görev yeri değişen hakim ve savcıların HSYK Yönetmeliğine göre yaptıkları itirazların 2 ay içerisinde gündeme alınması gerekirken, 6 aydır alınmaması tartışmalara neden olmuştu. Kurulun önümüzdeki günlerde yine 17 Aralık’tan bu yana yaşanan değişikliklere yapılan itirazları görüşmeye devam edeceği öğrenildi.

 

Gökçe, istifa ettiği daire de kaldı

 

Öte yandan, HSYK Yaz Kararnamesi sonrasında “yaz kararnamesi değil kıyım kararnamesi” şeklinde bir açıklama yaparak 1.Daireden istifa eden Teoman Gökçe’nin durumu Genel Kurul’da değerlendirildi. Diğer dairelerde yer değişikliğine gidilemeyince Gökçe’nin daha önce istifa ettiği 1.Daire’de devam etmesi önünde karara varıldı.

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