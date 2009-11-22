'Görev verilirse alınır’

T24 - TÜSİAD Başkanlığı’nı ‘sosyal sorumluluğun en üst noktası’ olarak niteleyen Ümit Boyner şöyle dedi: “Görev verilir, verildiği zaman da alınır. ‘Konjonktürü beğenmedim, şimdi başkan olmayayım’ demek kolay değil”

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarihinde ilk defa başkanını belirlemede başvurduğu anket sürecini değerlendiren TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ümit Boyner, “Üyelerin seçim sürecinin içinde olması çok sağlıklı diye düşünüyorum” dedi.

21 Ocak’taki genel kurulunda yapılacak seçimle yeni başkanını belirleyecek olan TÜSİAD’ın tarihinde ilk defa bu süreçte ankete başvurduğu öğrenilmişti. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Koç tarafından gönderilen e-mail’de üyelere, hem başkanın hangi yöntemle seçilmesi gerektiği hem de başkan ve yönetim kurulu için uygun gördükleri isimler sorulmuştu.

Seçim sürecinin artık üyelere sorulması öngörülmüş bir prosedür olduğunu kaydeden Boyner, “Bu ilk defa oluyor. Çok da iyi oluyor. TÜSİAD’ın 500’ü aşkın üyesi var. Bu istişarenin kullanılması sadece başkanın değil, yönetim kurulu üyelerinin de o şekilde belirlenmesi güzel bir şey” diye konuştu.

Kimsenin başkanlık beklentisiyle TÜSİAD’a gelmediğini ifade eden Boyner şöyle devam etti:

“Bu kez anket yapalım dendi. Böyle yürüyor. Üyelerin aidat duygusunun artması, seçim prosesinin de bir parçası olmaları çok önemli diye düşünüyorum. Geçmişte daha küçük bir dernekti. Şimde çok daha fazla üyesi var. Çok daha fazla şehirde üyesi var. Yüksek istişare kurumunun ve üyelerin bu işin içinde olması çok sağlıklı diye düşünüyorum.”



‘İlgilenmemeye çalıştım’

TÜSİAD başkanlığı için adı sık sık gündeme gelen Boyner, bu durumun kendisinde yarattığı etkiyi şöyle değerlendirdi:

“Bir süre ilgilenmemeye çalıştım ama olmuyor tabii. Bu kolay bir şey değil. TÜSİAD başkanlığı çok şerefli bir görev. Sorumluluk isteyen bir görev. Sosyal sorumluluğun en üst noktası. Ama ben yönetim kurulunda yıllardır görev alıyorum. Beş yıldır yönetim kurulundayım. Çok güzel hizmet verdim diye düşünüyorum. Başkanlık başka bir şey. O konuda bir şey söylemek için çok erken. Bundan sonra da bu konuda sessizliğimi koruyacağım.”

TÜSİAD’ın geleneğinde ‘Ben adayım, beni seçin’ gibi bir anlayışın olmadığını belirten Boyner, “Görev verilir, verildiği zaman da alınır” dedi.

Başkanlığın önemli bir sorumluluk olduğunu anlatan Boyner, “Bugüne kadar başkanlık yapan herkesin işleri yoğundu. Bir şekilde bu da bir sorumluluk. Görev geldiği zaman da ‘Konjonktürü beğenmedim, şimdi başkan olmayayım’ demek kolay değil” diye konuştu.

‘Başkan bulunamıyor tartışması suni’

Kamuoyundaki ‘TÜSİAD’a başkan bulunamıyor’ tartışmalarını suni bulan Boyner şunları söyledi: “Başkan bulunamıyor tartışmasını suni buluyorum. TÜSİAD’a başkan bugüne kadar hep bulundu. Hiç dışarıdan başkan gelmedi. Yönetim kurulundan başkan seçildi. Başkanın göreve talip olmayacağını açıklamasından sonra medyada ‘O mu başkan olacak, bu mu olacak?’ tartışması başladı. Ama bizim içimizde böyle bir tartışma olmadı.”