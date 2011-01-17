-GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINI YİNE ONAYLAMADI ASTANA (A.A) - 17.01.2011 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, milletvekilleri ve senatörlerin ortak oturumunda alınan görev süresinin uzatılması ile ilgili kararı yine onaylamadı. Nazarbayev, kararı Anayasa Konseyi'ne sevk etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in görev süresinin ve yetkilerinin referandum yolu ile uzatılmasına yönelik Kazakistan Parlamentosu ile Kazakistan Senatosu'nun ortak kararını imzalamayarak Anayasa Konseyi'ne sevk ettiği öğrenildi. Anayasa Konseyi sözcülerinden alınan bilgiye göre, Anayasa Konseyi Kazakistan Meclisi ve Kazakistan Senatosu'nun oybirliği ile aldığı kararı, en geç bir ay içerisinde görüşerek karara bağlayacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Yermuhamet Yertişbayev, Nazarbayev'in referandum düzenlenmesini istemediğini ve 2012 yılında yapılacak seçimlere hazır olduğunu belirterek, ''Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda görüşlerini bildiğim için parlamentonun aldığı kararı üzüntüyle karşıladım. Sayın Cumhurbaşkanımız, seçimlerin zamanında yapılmasını istiyor'' dedi. Nazarbayev'in görev süresinin referandum yolu ile uzatılmasına yönelik çalışmalar, ABD yönetimi tarafından da tepki ile karşılanmıştı. ABD'nin Kazakistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, görev süresinin referandum ile uzatılmasının demokrasiyi geriye götüreceği kaydedilmişti. Yapılan son seçimlerde yüzde 91 oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçilen Nazarbayev'in halk üzerinde büyük bir popülaritesi var. Nazarbayev'in 2012 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olması halinde en az yüzde 80 oy alacağını belirten siyasi analistler, referandumu gereksiz görüyor. Nazarbayev'in görev süresinin 2020 yılına kadar uzatılmasını sağlamak amacıyla 27 Aralık 2010 ve 10 Ocak 2011 tarihleri arasında düzenlenen kampanyada da 5 milyondan fazla imza toplandığı duyurulmuştu. Nazarbayev, Kazakistan Parlamentosunun daha önce de aldığı kararı 6 Aralık 2010 tarihinde veto etmişti.