Görev süresi nisanda dolacak olan Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın yerine kim gelecek?

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın görev süresi 19 Nisan 2016 tarihinde doluyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın çocukluk arkadaşı olan Başçı’nın tekrar göreve getirilme ihtimalinin zayıf bulunduğu belirtiliyor. Merkez Bankası’nın başına geçecek yeni isim olarak ilk akla gelen isim Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya.

Başçı, dünkü 2016 yılı Para ve Kur Politikası toplantısında göreve devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya, "Bu görev gerçekten zor ve önemli bir görev. Verildiği son güne kadar en iyi şekilde yapılır" açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in kulis haberine göre; Erdem Başçı’nın Nisan 2016 tarihinde görevinin dolacak olması piyasalarda, “Merkez Bankası’nın başına kim gelecek” sorusunu gündeme getirdi. Başçı’nın tekrar atanma ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor. Piyasalarda ilk konuşulan isim Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya. Piyasa uzmanları, Banka içinden atanacak bir ismin piyasalarda daha çabuk kabullenileceğini ifade ettiler. Kuveyt Türk’ten Merkez Bankası’na gelen Çetinkaya, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile aynı okuldan mezun. Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden mezun. Çetinkaya da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve çift anadal programı kapsamında aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

İçerden atanır mı?

2000 yılındaki krizden bugüne kadar Merkez Bankası Başkanlığı’na içerden başkan atandı. Süreyya Serdengeçti uzun yıllar Merkez Bankası’nda çalıştı, 2001 yılında başkan oldu. Serdengeçti’nin ardından başkanlığa getirilen Durmuş Yılmaz da uzun bir dönem boyunca Merkez Bankası’nın çeşitli kademelerinde görev yaptı.

Durmuş Yılmaz’ın görev süresinin dolmasının ardından başkanlığa başkan yardımcılarından İbrahim Turhan’ın mı yoksa Erdem Başçı’nın mı getirileceği uzun bir süre kamuoyunun gündeminde kaldı. Erdem Başçı, Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaparken 2003 yılında Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığına, 2011 yılında ise Merkez Bankası başkanlığına getirildi.

Başçı, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın çocukluğundan itibaren arkadaşıydı. Başçı’nın görev süresi 19 Nisan 2016 tarihinde dolacak. Başçı’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık eleştirmesinden ve Ali Babacan’ın kabine dışı kalmasından dolayı tekrar göreve getirilme ihtimali zayıf bulunuyor. Yerine yapılacak atamanın ise içerden olup olmayacağı merak ediliyor. Geleneğin devam etmesi halinde içerden yapılacak bir atamada şu anda en şanslı görünen isim de Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya olarak dillendirilmeye başlandı.

Bakanlar Kurulu kararı

Merkez Bankası kanununun 25. maddesine göre başkan, Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıllığına atanıyor; 5 yılın sonunda yeniden atanabiliyorlar. Başkanın yüksek öğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olması şartı aranıyor.

Bankacılığa Albaraka Türkt'te başladı

1976 doğumlu olan Murat Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

Bankacılık hayatına Albaraka Türk’te başlayan Çetinkaya, uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2003 yılından itibaren Halk Bankası’nda görev alan Çetinkaya, Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Çetinkaya 2008 yılından Başkan Yardımcılığına atandığı tarihe kadar, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Çetinkaya, 2012 tarihinden itibaren Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Murat Çetinkaya’nın da görev süresi 29 Haziran 2016 tarihinde doluyor.