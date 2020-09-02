Görev süresi bugün dolan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı yeniden atandı

Merkez Bankası'nda görev süresi bugün dolan Dr. Emrah Şener için Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı. Şener, Merkez Bankası'daki görevine devam edecek.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan yayımlanan atama kararında, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına, yeniden Şener atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 10 Temmuz 2018’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik kapsamında, Merkez Bankası Başkanı, yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyelerinin beş yıl olan görev süresi dört yıla düşürülmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 10 Temmuz 2018’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik kapsamında, Merkez Bankası Başkanı, yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyelerinin beş yıl olan görev süresi dört yıla düşürülmüştü. 2 Eylül 2016’da bu göreve atanan Dr. Emrah Şener dördüncü yılını 2 Eylül 2020’de (bugün) tamamlıyordu. Şener'in yeniden atanıp atanmayacağı merak konusuydu.