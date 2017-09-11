Görev başında kalp krizinden ölen polise tören

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da görev başında kalp krizi geçirip ölen polis memuru 45 yaşındaki Mevlüt Demir, Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya\'da hırsızlık operasyonu öncesi atış yapmak için gittiği poligonda rahatsızlanan polis memuru Mevlüt Demir, kalp krizi geçirdi. Demir, ilk müdahaleyi yapan mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Yolda kalbi duran Demir, yarım saatlik kalp masajıyla yeniden hayata döndü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 günden bu yana tedavi altında olan Demir, bugün saat 04.00 sıralarında kurtarılamadı.

ÇOK SAYIDA TAKDİRNAME 30 MAAŞ ÖDÜLÜ

Demir için görev yaptığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Mevlüt Demir\'in ailesi, mesai arkadaşları ve Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya katıldı. 21 yıllık polis olduğu belirtilen Mevlüt Demir\'in, 13 yıldan bu yana Antalya\'da görev yaptığı, başarılı çalışmaları nedeniyle çok sayıda takdirname ve 30 maaş ile ödüllendirildiği kaydedildi. Evli ve 2 çocuk babası Demir\'in başarılı bir polis olduğunu belirten Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, şöyle dedi:

\"Bizim meslekte ceza almadan görev yapmak neredeyse imkansız. Sabah törene katılmadan dosyasına baktım. Bu güne kadar meslek hayatında almış olduğu tek bir cezası yok. Öncelikle görevini, mesleğini ilke edinmiş bir kardeşimiz. Tabii genç yaşta kalp krizi geçirmesi sonucu aramızdan ayrılması hem ailesi hem bizi son derece üzmüştür. Allah\'tan gelene yapacak bir şey yok. Kendisine rahmet, ailesine sabır diliyoruz.\"

Demir\'in cenazesi okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar\'a gönderildi.



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