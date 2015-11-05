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Dünya

Görenlere, görmeyenlerin zorluklarını gösterme merkezi

Görme sorunu bulunan insanların günlük yaşamda karşılaştıkları engellerin simülasyonu yapıldı

05 Kasım 2015 09:58

Görme engellilerin günlük hayatta hangi zorluklarla karşılaştığı, Hollanda'da açılan bir simülasyon merkezi sayesinde, normal insanlar tarafından da yaşayarak anlaşılabilecek.

Merkezde, kılavuz köpeklerin görme engelilerin yaşamını nasıl kolaylaştırdığı da görebilen insanlar tarafından tecrübe edilebilecek.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Hollanda'nın Amsterdam kentindeki bir köpek eğitim vakfı (KNGF) bünyesinde kurulan simülasyon merkezi, dünyadaki ilk örnek.

Kral Willem - Alexander'in açılışını yaptığı merkez, görme engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları, görebilen insanlara yaşayarak anlatacak.

Bu nedenle, görme sorunu bulunan insanların günlük yaşamda karşılaştıkları engellerin simülasyonu yapıldı.

Simülatör ilk aşamda görebilen insanlar için düzenlendi. Ancak önümüzdeki günlerde görme sorunu yaşayanlar da buradan yararlanabilecek.

Görme sorunundan dolayı kılavuz köpek isteyenler, simülasyon merkezinde köpekli hayatın provasını yapabilecek. Kılavuz köpeklerin, görme engellilere daha fazla yardımcı olamsı sağlanacak.

 

'Dost köpekler'

 

Merkezde, Hollanda'da kılavuz köpeklerin tarihini anlatan bir de sergi açıldı. Hollanda'da görme engelliler için kılavuz köpekler 80 yıldır kullanılıyor.

Simülasyon merkezi de, 80. yıl kutlamaları kapsamında hayata geçirildi. Kılavuz köpek yetiştirme amacıyla kurulan merkez, son yıllarda bedensel engeli olanlar için de yardımcı köpekleri eğitiyor.

Merkez de otizm ve travma sonrası stres bozukluğu olan kişiler için de "dost köpekler" eğitiliyor.

Kâr amacı gütmeyen bir vakıf tarafından kurulan merkezde 1935 yılından bu yana 5 binden fazla köpek eğitildi.

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