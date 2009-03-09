Emre'nin aşırılıkları

Daha önce basın mensuplarına yaptığı el hareketiyle büyük tepki gören Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, dün akşam Kayserisporlu Cangele ile girdiği pozisyonda sakatlanınca yaptığı hareketle şimşekleri üzerine çekti.68. dakikada oyundan alınmadan bir kaç dakika önce Cangele’nin sert hareketiyle sakatlık geçiren Emre tedavi edilmek üzere saha kenarına çıktığında oturduğu yerden Arjantinli futbolcuya dönerek tepki gösterdi. Emre, elinin işaret parmağını boğazına gütürüp kesme anlamına gelen bir hareketle Arjantinli futbolcuyu "Göreceksin sen" mesajı gönderdi.