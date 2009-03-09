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Spor

Göreceksin sen

F.Bahçeli Emre Belözoğlu, Cangele’ye elini boğazına götürüp yaptığı hareketle mesaj gönderdi. Cevahir Evren yazdı

09 Mart 2009 02:00




F.Bahçeli Emre Belözoğlu, sert müdahalesiyle karşılaştığı Kayserispor’lu Cangele’ye elini boğazına götürüp yaptığı hareketle mesaj gönderdi. 

Emre'nin aşırılıkları / Cevahir Evren yazdı
Antu.com: Olmadı Emre! Yakışmadı...

Daha önce basın mensuplarına yaptığı el hareketiyle büyük tepki gören Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, dün akşam Kayserisporlu Cangele ile girdiği pozisyonda sakatlanınca yaptığı hareketle şimşekleri üzerine çekti.

68. dakikada oyundan alınmadan bir kaç dakika önce Cangele’nin sert hareketiyle sakatlık geçiren Emre tedavi edilmek üzere saha kenarına çıktığında oturduğu yerden Arjantinli futbolcuya dönerek tepki gösterdi. Emre, elinin işaret parmağını boğazına gütürüp kesme anlamına gelen bir hareketle Arjantinli futbolcuyu "Göreceksin sen" mesajı gönderdi.


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