Eşinden gördüğü şiddetin fotoğraflarını Facebook'tan paylaşan kadın intihar etti!

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşinden ve eşinin yakınlarından şiddet gördüğünü söyleyen bir çocuk annesi 29 yaşındaki Fatma Sarıaslan, gördüğü şiddet nedeniyle vücudunda oluşan morlukların fotoğraflarını ve yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştıktan sonra ilaç içerek hayatına son verdi. Sarıaslan, eşi ve akrabalarından gördüğü şiddetin ardından eşinine kendisine "Merdivenlerden düştüm diyeceksin. Şikayet edersen boşarım seni" dediğini belirtti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Taylan Yıldırım'ın haberine göre, 29 yaşındaki Fatma Sarıaslan, eşi H.S.'den ve yakınlarından şiddet gördüğü gerekçesiyle, bunalıma girdi. Yakınlarının ifadesine göre, hakkında koruma kararı da bulunduğu söylenen Fatma Sarıaslan, dün gece yaşadığı şiddetin acısına daha fazla dayanamayıp ilaç içti. Fatma Sarıaslan'ı evde hareketsiz bulan yakınlarının polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



"Eğer şikâyet edersen boşarım seni"



Fatma Sarıaslan'ın, intiharından önce Facebook'taki sosyal medya hesabından, gördüğü şiddetin korkunç izlerini taşıyan fotoğrafları paylaştığı ortaya çıktı. Sarıaslan'ın fotoğraflarında vücudunu hemen her tarafının morluklar içerisinde olduğu görüldü.



Fatma Sarıaslan, Facebook'taki mesajında ise gördüğü şiddeti şöyle anlattı:



"Belki herkes bu boşanmada beni suçlayacak. Ama H.'nin dayısı ve kızı beni döverken H. kollarımı tutup güya beni savunurken darp raporu almamam için beni tehdit etti. 'Merdivenlerden düştüm diyeceksin' dedi, 'Eğer şikâyet edersen boşarım seni' dedi. Bu saatten sonra bugün itibariyle H. denen şahıs ne oğlumun, ne de benim hayatımda yok. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum...yorum size kalmış...."



"Kızımın kocası şikâyeti geri almasını istedi"





Fatma Sarıaslan'ın cenaze töreninde konuşan annesi Safiye Sarıaslan, "Kızım yaşadıklarını pek anlatmıyordu. Dayanamayacak olduğunda ya da biz duyduğumuzda anlatırdı. Kocası sessiz biriydi ama ekonomik ve psikolojik baskı uygulardı. Kızıma 10 lira para vermekten bile çekinirdi. Bir kez şiddet gördüğü için polise gidip şikayette bulundu, ancak kocası şikayetini geri almasını istedi. Kaynı çok küfür ederdi. Kızım ölmeden 2 saat önce ona ev aldık. 'Avizelerimi ben seçeceğim' dedi. Benim kızım intihar etmedi. Hatta bizimle şakalaştı" diye konuştu.