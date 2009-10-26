Gordon Brown'dan ekonomiyi iyileştirme sözü

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, ülkesini resesyondan çıkarma konusunda söz veriyorum" dedi



İngiltere Başbakanı Gordon Brown, ülkesini resesyondan çıkarmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl sonuna kadar ekonominin büyüme noktasına dönmesini sağlamak konusunda söz veriyorum" dedi. Brown, ülkesinin hâlâ resesyonda olduğunun bu hafta içinde açıklanmasının ardından Başbakanlığın resmi internet sayfası, "number10.gov.uk"den konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Halka ve şirketlere sağlanan finansman desteğini ve yatırımları kesmenin şu an için "intihar olacağını" belirten Brown, "Bazı alanlarda güvenin yeniden temin edildiğine dair sinyaller olsa da, dikkatli olmalıyız. Şimdi, her zamankinden daha istikrarlı ve açık politikalar uygulamanın zamanıdır" dedi.



Başbakan Brown ayrıca, bu yıl sonuna kadar ekonomiyi düzeltmeye kararlı olduğunu vurguladı ve "Bu yıl sonuna kadar ekonominin büyüme noktasına dönmesini sağlamak konusunda söz veriyorum" diye konuştu. Ülkesini küresel ekonomik krizin etkilerinden kurtaramamakla eleştirilen Başbakan Brown'un lideri olduğu İşçi Partisinin, gelecek yıl ülkede yapılacak genel seçimlerde bu nedenle oy kaybedebileceği belirtiliyor.



İngiliz Ulusal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Temmuz-Eylül 2009 döneminde gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 0,4 geriledi. Açıklanan bu rakamla, ülkede GSYİH 1955 yılından bu yana ilk kez, altı çeyrektir üst üste düşmüş oldu.

