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Dünya

Gordon: "Türkiye kritik önemdeki müttefikimiz" WASHINGTON (A.A)

10 Ocak 2012 09:41

-Gordon: "Türkiye kritik önemdeki müttefikimiz" WASHINGTON (A.A) - 10.01.2012 - ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon, ABD'nin yeni savunma stratejisi çerçevesinde de ''Türkiye'nin kendileri için çok kritik öneme sahip bir müttefik olmaya devam edeceğini'' söyledi. Gordon, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin geçen hafta açıkladığı yeni savunma stratejisinde Türkiye'nin konumunun ne olduğuna dair bir soruyu da yanıtladı. Türkiye'nin kritik önemde bir NATO müttefiki olmayı sürdürdüğünü ifade eden Gordon, ''Bölge genelinde tehditler ve zorlukların bulunmaya devam ettiği bir sır değil ve ABD'nin, hem ikili düzeyde hem de bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile savunma alanındaki ortaklığı kritik önemini sürdürecek'' dedi. Gordon, yeni savunma stratejisi bağlamında da Türkiye'nin ABD için çok kritik öneme sahip bir müttefik olarak kalmaya devam edeceğinden daha başka bir anlam çıkarılamayacağını kaydetti. ''İncirlik Üssü'nün stratejik önemi ne olacak?'' sorusu üzerine de Gordon, yeni stratejide farklı ülkelerdeki farklı üslerle ilgili detaylara girilmediğini, amacın bu olmadığını söyledi.

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