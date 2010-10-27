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Dünya

Gorbaçov'dan Obama'ya tavsiye

Gorbaçov, "Afganistan'da askeri zafer mümkün değil" dedi.

27 Ekim 2010 03:00

T24 - Eski Sovyet lideri Gorbaçov, Amerika'nın askeri politikalarını eleştirdi. Afganistan'da asker yığmanın işe yaramayacağını söyleyen Gorbaçov, Afganistan ve Pakistan'ı terörize eden kişilerin ABD tarafından eğitildiğini iddia etti.


BBC'de yayımlanan haber şöyle:


Eski Sovyet lider, Nato önderliğindeki kuvvetlerin Afganistan'ın yeniden ayakları üzerinde duran bir ülke olmasına yardımcı olmak ve yeniden inşasına katkıda bulunmaktan öte askeri planda bir zafer umudu taşımamasını öneriyor.


Rusya Amerika Birleşik Devletleri Gorbaçov, Başkan Obama'nın gelecek yazdan itibaren Afganistan'daki Amerikan askerlerini geri çekme kararını memnuiyetle karşıladığını söyledi.


Fakat, ABD'nin 20 yılı aşkın süre önce Afganistan'da izlediği politikayı sert dilde eleştirmeyi de ihmal etmedi.


''Amerika, Suudi Arabistan'ın parasal desteğini kullanarak şu an çarpıştığı teröristleri o yılllarda bizzat kendisi militan olarak yetiştirmişti.'' diye konuşan Mikhail Gorbaçov, ''Afganistan'ı ve artan biçimde Pakistan'ı terörize eden kişiler ABD tarafından eğitildi.'' dedi.


Şu an Washington'un Afganistan'daki durumdan kendini kurtarmasının zor göründüğünü belirten Gorbaçov, ''Ama başka başka bir seçenek var mı?'' diye soruyor.


''Yeni bir Vietnam'' olasılığına işaret eden eski Sovyet lider, ''Afganistan'a daha çok sayıda asker yığarak zafer elde etmeleri mümkün değil, bu imkansız bir seçenek.'' diyor.


1980'li yılların sonlarında Kızıl Ordu'yu Afganistan'dan geri çekmeye karar veren kişi Mikhail Gorbaçov'du.


Geri çekilişi zor ve sancılı bir süreç olarak hatırlayan Gorbaçov, Sovyet askerlerin militanların büyük çaplı saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

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