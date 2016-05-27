Gorbaçov'a Ukrayna'ya giriş yasağı getirildi



Ukrayna Gizli Servisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, eski Sovyet lider Mihail Gorbaçov'a konan ülkeye giriş yasağının gelecek beş yılı kapsayacağını belirtti. SBU, kararın devlet güvenliği kapsamında alındığını duyurdu.

Giriş yasağının öncelikle, Gorbaçov'un Kırım'ın Rusya tarafından ilhakına verdiği açık destek nedeniyle olduğu ifade edildi.

85 yaşındaki Mihail Gorbaçov kendisine yönelik yasak üzerine RIA Nowosti haber ajansına, "Oraya seyahat etmiyorum ve oraya seyahat etmeyeceğim de" açıklamasını yaptı.

Gorbaçov hafta sonunda The Sunday Times gazetesine verdiği röportajda, 2014 yılında Kırım’ın ve Sivastopol’ün Rusya ile birleşmesini doğru bir karar olarak değerlendirerek, Moskova yönetiminin arkasında durmuştu.