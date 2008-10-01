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Dünya

Gorbaçov yeni siyasi parti kuruyor

Rusya'nın önde gelen işadamlarından Lebedev, SSCB'nin son devlet başkanı Gorbaçov'la birlikte yeni bir siyasal parti kuruyor

01 Ekim 2008 03:00

Rusya'nın önde gelen işadamlarından Aleksander Lebedev, dağılan eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov ile birlikte yeni bir siyasal parti kuracaklarını açıkladı.

Aleksander Lebedev, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Mihail Gorbaçov ile birlikte, adı Bağımsız Demokratik Parti olabilecek bir siyasay oluşum için güçlerini birleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Lebedev, sitede, kurulacak partinin, Rusya'nın son yıllarda attığı ve demokrasiden uzak olduğunu ileri sürdüğü adımları tersine çevirmeye çalışacağını ifade ederek, partinin hukuksal ve ekonomik reformlar ile bağımsız medyanın gelişmesi için çalışacağını yazdı.

Gorbavoç'un, yeni parti kurma planlarını kabul ettiğini ifade eden Lebedev, "O, halkımıza özgürlük sağladı, ancak bunu nasıl kullanacağımızı öğrenemiyoruz" dedi.

'Devlet dışı kaynak gerekiyor'

Lebedev, partiyi kendisinin finanse etmeyi planlamadığını belirterek, partinin yalnızca "devlet dışı kaynaklarla" finanse edilmesi gerektiğini kaydetti.

1990 Yılı Nobel barış Ödülü sahibi olan 77 yaşındaki Gorbaçov'un, yurtdışındaki ünü ve saygınlığına karşın ülkesinde, ekonomik ve siyasal kaosa öncülük eden 1991'deki, eski SSCB'nin dağılma sürecinde yaptığı devlet başkanlığı nedeniyle halk desteği olmadığı yorumları yapılıyor. Çok sayıdaki Rus'un, Sovyetler Birliği'nin dağılması nedeniyle suçladığı belirtilen Gorbaçov, en son katıldığı 1996'daki devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 1'den daha az oy almıştı.

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