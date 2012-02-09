-Gorbaçov: Putin potansiyelini tüketti MOSKOVA (A.A) - 09.02.2012 - Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Başbakan Vladimir Putin'in potansiyelini tükettiğini savunarak Kremlin'deki siyasi sistemi değiştirememesinin, ülkede daha fazla hükümet karşıtı gösterilere yol açabileceği iddiasında bulundu. Gorbaçov, düzenlediği basın toplantısında, ''Putin bu ağırlığı taşıyamaz. Şu an itibariyle kendisini tüketmiştir. Kesinlikle durum böyle görünüyor'' ifadelerini kullandı. Putin'in kendisini aşarak mevcut durumu değiştirememesi helinde her şeyin kent sokaklarında sona ereceğini savunan Gorbaçov, ''Bunun olmasına izin veremeyiz. Kent sokaklarında neler olduğunu daha önce gördük'' dedi. Gorbaçov bir soru üzerine muhalefet gösterilerini organize eden ''Seçmenler Ligi'' grubuna katılabileceğini ve bu grubun liderliğini yapabileceğini söyledi. Seçmenler Ligi liderlerinden Rustem Agamadov blogunda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gorbaçov'un lider olarak değil ancak harekete katılabileceğini belirterek, ''Mihail Sergeyeviç'in (Gorbaçov) başkanlığını yapacağı bir şey yok. Seçmenler Ligi'nin yatay bir yapısı var. Ancak sizi de güvertede görmekten memnun oluruz'' diye konuştu. Agamadov, Gorbaçov'un Seçmenler Ligi'ne fon bulunması, basınla konuşmak ve projelerini Seçmenler Ligi şemsiyesi altında sürdürerek yardım edebileceğini kaydetti. Seçmenler Ligi, geçen yıl aralık ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından kamuoyunun önde gelen 16 muhalif siması tarafından kurulmuş ve seçimlerin ardından yapılan toplu protesto gösterilerini organize etmişti.