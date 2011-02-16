-GORBAÇOV: MISIR, OTOKRATLARA BİR UYARIDIR MOSKOVA (A.A) - 16.02.2011 - Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Tunus ve Mısır'daki başkaldırıların, demokratik özgürlüklerin siyasi istikrar veya ekonomik büyümeyle örtülemeyeceği konusunda bir uyarı olduğunu söyledi. Gorbaçov, Herald Tribune gazetesine verdiği röportajda, "Uzun bir süre Arap dünyasıyla ilgili geleneksel görüş, yanlış ikilemli düşünceye dayanıyordu; otoriter rejimler, aşırıcılık, radikal dincilik veya terörizm" dedi. Bu tip düşüncelerin Arap uluslarına yönelik güvensizliğe dayandığını, daha fazla özgürlük taleplerinin kaos ya da kökten dinciliğe neden olmayacağını ifade eden Gorbaçov, "Kahire'deki Tahrir meydanını ve ülkedeki başka sokakları dolduran Mısır halkı, bu maskaralığı sona erdirmek istiyordu. Ben onların çoğunun otoriterlikten, dini veya başka aşırıcılıktan eşit şekilde nefret ettiklerine inanıyorum" diye konuştu. Gorbaçov, insanların konuştuğunu ve otoriter rejimler altında yaşamak istemediklerini çok net şekilde ifade ettiğini belirterek, insanların on yıllarca iktidarı tekellerinde tutan rejimlerden artık usandığını söyledi. Arap dünyasında başkaldırıların tüm dünyadaki otokratik liderlere bir uyarı olduğunu ifade eden Gorbaçov, "(Otokratik yönetimler) Bunun sonsuza kadar devam edemeyeceğini anlamalılar. Sonunda insanların haykırışı belirleyici olacak" dedi.