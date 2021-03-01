Gorbaçov'dan 'nükleer savaşı önleme tavsiyesi': Putin ve Biden masaya oturmalı

Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Gorbaçov, iki liderin görüşmesinin silahsızlanma ve uluslararası güvenliği ele almak için şart olduğunu kaydederken, "Başkanların (Putin ve Biden) kesinlikle görüşmesi gerektiğine inanıyorum. (40. ABD Başkanı) Ronald Regan'la olan ilişkilerimden edindiğim tecrübe, aramızdaki görüşmelerin öncesinde kendisinin son derece muhafazakar olduğunu ancak meseleyi anladıktan sonra müzakere sürecinde epey etkin bir katılımcı haline geldiğini gösteriyor" dedi.

Gorbaçov, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübeler bu toplantıların ve anlaşmaların bir zorunluluk olduğunu ve en önemli hususun tarafların birbirine karşı inatçı olmaktan kaçınmak olduğunu gösteriyor. Sonuçta bir nükleer savaştan kaçınılması gerektiği ortada. Bu sorunu tek başınıza önlemek ve çözmek imkansız olduğu için (Putin ve Biden) bir araya gelmeli ve herkes bu durumla ilgilenmeli."

"Taraflar ilerleme sağlamak için birbirlerine doğru hareket etmeli"

Rusya ve ABD'nin "nereye ve nasıl gitmek gerektiği sorusunu yanıtlama konusunda harika bir deneyime sahip" olduğunu söyleyen Gorbaçev, "Silahsızlanmayı sağlama ve güvenliği güçlendirme arzusu galip geldiğinde pek çok işin başarılabileceği, geçmişteki deneyimlerden yararlanarak anlaşılmalı" diye ekledi.

"Umutsuz politikacılar yok" diyen eski Sovyet lideri, "Elbette gangster benzeri planlarla oyalananlar var ve elbette bunlar hakkında hiçbir şey yapılamaz ancak çoğunluk değiller. Taraflar ilerleme sağlamak için birbirlerine doğru hareket etmeli" ifadesini kullandı.