Gorbaçov: Amerika ile Rusya hemen ateş edecekmişçesine birbirine yakın; savaş hazırlıkları var

1990 Nobel Barış Ödülü sahibi, Sovyetler Birliği’nin eski lideri Mikhail Gorbaçov, son dönemde Rusya ve ABD'nin gerilen ilişkilerine ilişkin olarak, "NATO ve Rusya orduları ve silâhları, eskiden uzaktan birbirine bakarken, şimdilerde hemen ateş edecekmişçesine birbirine yakın konuşlanıyor. Dünya sanki savaşa hazırlanıyor gibi" yorumunu yaptı.

Ocak Medya'nın çevirisine göre, Time dergisinde bir makale kaleme alan Gorbaçov'ın yazısından bazı bölümler şöyle:

“Çok sayıda asker, tank ve zırhlı araç Avrupa’ya getiriliyor; NATO ve Rusya orduları ve silâhları, eskiden uzaktan birbirine bakarken, şimdilerde hemen ateş edecekmişçesine birbirine yakın konuşlanıyor. Politikacılar ve askeri liderlerin ağızlarından düşmanca sözler dökülüyor ve savunma doktrinleri de tehlikeli olmaya başladı. Yorumcular, TV şahsiyetleri de düşmanlık korosuna katılıyor. Dünya sanki savaşa hazırlanıyor gibi.”

“Devletlerin bütçeleri vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekerken.. askeri harcamalar artıyor.. kitle imha silâhları kadar kahredici gücü bulunan modern silâhlara, bir kıtanın yarısını bir salvosuyla yok edecek denizaltılara ve stratejik istikrarı berhava edecek savunma sistemlerine para bulmakta zorlanılmıyor.”

Gorbaçov'un tavsiyesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ‘nükleer savaş kabul edilemez ve asla başlatılmamalıdır’ diyen bir karar alması ve bu karar için inisiyatifin Trump ile Putin’den gelmesi…

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