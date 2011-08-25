-Goran Haciç hakim karşısında SARAYBOSNA (A.A) - 24.08.2011 - Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçlarından 7 yıldır aranan ve 20 Temmuz'da yakalanan Goran Haciç, Lahey'de uluslararası savaş suçları mahkemesinde bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sırbistan'da yakalandıktan sonra sonra sevk edildiği Lahey'de 25 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkan ve ifade vermeyi reddeden Hırvatistanlı Sırpların eski lideri Goran Haciç, bugünku duruşmasında suçsuz olduğunu ileri sürdü. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmada, iddianamenin yüzüne karşı okunmasını istemeyen Haciç, ''Suçlu olmadığımı beyan ediyorum'' dedi. Mahkeme, bunun üzerine duruşmayı erteledi. Sırbistan'ın Voyvodina eyaletinde bulunan Fruşka Gora ormanlık alanında 20 Temmuz'da 7 yıl süren firarin ardından yakalanan Goran Haciç, 22 Temmuz'da Lahey'deki mahkemeye sevk edilmişti. Haciç, Lahey'deki mahkemece yargılanan 161 zanlının arasında son kaçak olarak aranıyordu. Hırvatistan'ın eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etmesi üzerine, 1991'de bu ülkedeki Sırpları bir araya getiren Sırp Milli Konseyi'nin başkanlığına seçilen Haciç, Hırvatistan'ın sınırları içerisinde kurulan Sırp Cumhuriyeti Krajina'nın 1992 yılında Başkanı oldu, bu görevde 1993 yılına kadar kaldı. Haciç'e karşı Temmuz 2004'te Lahey'deki mahkeme tarafından hazırlanan iddianamede, ''insanlığa karşı suç işlemek', ''Vukovar kentinde 264'ü kent hastanesinde katledilen sivillerle birlikte yaklaşık 400 kişinin öldürülmesi'', ''10 bin Hırvatın sürülmesi'', ''savaş kurallarına aykırı davranmak'', ''idam'', ''sivillere karşı işkence'' gibi 14 ayrı suç unsurundan yargılanması talep ediliyor.