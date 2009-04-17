Google'ın, yılın ilk çeyreğinde kârı yüzde 9 arttı

İnternet arama motoru Google'ın, yılın ilk çeyreğinde karı yüzde 9 artarak, 1,42 milyar dolar oldu. Aynı dönemde gelirleri de artan Google'ın, gelir büyümesi ise geçen yılın son çeyreğine göre yavaşladı.



Google yaptığı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak, 1,42 milyar dolara (hisse başına 4,49 dolar) çıktığını bildirdi. Şirket, 2007'nin ilk çeyreğinde 1,31 milyar dolar kar etti.



İlk çeyrek geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 5,5 milyar dolar olan şirketin gelir büyümesi Ağustos 2004'ten bu yana ilk kez çift haneli rakamın altında kaldı. Geçen yıl son çeyrekte 5,7 milyar dolar gelir elde eden ve bu yıl ilk çeyrekteki geliri 2008'in son çeyreğinin altında kalan Google'ın geliri, böylece ilk kez bir önceki çeyreğin altına düştü. Bu gelir azalmasının ekonomik durgunluğun Google da etkilediğini gösterdiği belirtildi.



Google üst yöneticisi Eric Schmidt yaptığı açıklamada, "Hiçbir şirket durgunluğa karşı dirençli değil. Ekonomik olarak bilinmeyen bölgelerdeyiz ve Google kesinlikle etkisini hissediyor" dedi.

