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Ekonomi

Google'ın üçüncü çeyrekte karı yüzde 26 arttı SAN FRANCISCO (A.A)

14 Ekim 2011 14:59

-Google'ın üçüncü çeyrekte karı yüzde 26 arttı  SAN FRANCISCO (A.A) - 14.10.2011 - İnternet arama motoru Google'ın üçüncü çeyrekte karı beklentileri aştı. Google, üçüncü çeyrekte karının geçen yıl aynı çeyreğe göre yüzde 26 artarak 2,73 milyar dolar (hisse başına 9,72 dolar) olduğunu açıkladı. Geçen yıl üçüncü çeyrekte 2,17 milyar dolar kar eden şirketin, bu yıl aynı çeyrekte hisse başına 8,74 olması bekleniyordu. İnternette arama ve reklam lideri şirketin aynı çeyrekte gelirleri de yüzde 37 yükselerek 7,51 milyar dolar oldu. Piyasa uzmanları, Asya gibi gelişmekte olan piyasalardaki güçlü reklam talebi ve cep telefonu birimini güçlendirmesinin şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarına olumlu yansıdığını söylediler. Google Üst Yöneticisi Larry Page, Google'ın büyüyen proje portföyünü azalttıklarını ve kaynakları karlı işlere yönlendirdiklerini söyledi. Sosyal iletişim ağı Facebook ile rekabet etmek için bu yıl başında kullanıma sundukları ''Google+''ya 40 milyondan fazla kişinin üye olduğunu, insanların inanılmaz bir oranda ''Google+''ya akın ettiğini belirten Page, bu hizmetten yararlananların ''Google+''ya 3,4 milyardan fazla fotoğraf yükseldiğini ifade etti. Şirket ayrıca iPhone'un üreticisi Apple rekabet etmek için hızla büyüyen cep telefonu pazarına önemli yatırımlar yapıyor. Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon platformu Google Android'in şimdiye kadar satış rakamı 190 milyonu buldu.  Google CEO'su Page, sadece bir yıl önce 1 milyar dolar olan Google'ın cep telefonu işinden gelirinin 2,5 milyar doları aştığını belirtti. Şirket Ağustos ayında ABD'li cep telefonu üreticisi Motorola Mobility'i 12,5 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.  

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