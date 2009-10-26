Google’ın sırrına erişen Çinli başkan

Yeni ekonomi devi Google’ın Çin operasyonundaki başkanlık görevini bırakarak internette yatırımı için risk sermayesi şirketi kuran Lee Kai-Fu, yatırımcılardan kısa sürede 115 milyon dolarlık kaynak topladı. Amaç Google’a rakip işler çıkarmak.



Yakında Google’ın karşısına çıkmaya hazırlanan Kai-Fu’nun, Coca-Cola’nın fomülündeki sırdan sonra ABD’de en çok merak edilen konulardan biri olan ‘Google’ın arama formülü’nü öğrenip, öğrenmediği internet dünyasında merak konusu. Lee Kai-Fu Temmuz 2005-Eylül 2009 dönemlerinde Google’ın Çin operasyonunu yönetti.



Çin’deki katı kurallardan dolayı Kai-Fu’nun toplamı 4 yılı aşan yöneticilik döneminde şirketle ilgili önemli bilgileri elinde bulundurduğu iddia ediliyor.



YouTube ve Lenovo’dan destek var



Güney Koreli Kai-Fu’nun ‘yaratıcılık üssü’ olarak adlandırılan yeni şirketine sermaye sağlayanlar arasında YouTube’un kurucularından Steve Chen (Google’ın ortağı) ile Lenovo’nun Başkanı Liu Chuazhi gibi önemli isimler yer alıyor. Yeni kurulan şirketin bir diğer hedefi de Çin’de internet alanındaki boşlukları görerek, ilgili alanlara hızlı bir şekilde ürün ve servisler geliştirmek olarak açıklandı.



Konuya yakın kaynaklar, Google’ın Çin’de de en iddialı olduğu ‘arama’ konusunda sürekli üç haneli büyüme rakamlarının yakalandığını belirterek, Kai-Fu liderliğindeki yeni girişimin geliştireceği ürün ve servislerin büyük ilgi görebileceğini ifade ediyor.





