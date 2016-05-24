Google'ın Paris ofisine polis baskını

Fransız polisi, vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında Google'ın Paris ofisine baskın düzenledi.

Sputnik'in hbaerine göre, Teknoloji devi Google’ın Fransa’nın başkenti Paris’teki ofisine polis, vergi memurları ve mali savcılardan oluşan 100'ü aşkın yetkili tarafından baskın düzenlendi. Fransız basını ofisteki aramanın yerel saatle 05.00 sularında başladığını aktardı.

Le Parisien’e konuşan bir kaynak, operasyona ilişkin herhangi bir bilginin basına sızdırılmaması için büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğünü belirtti.

Öte yandan operasyona yakın bir başka kaynak, Fransız yetkililerin şubat ayında Google’dan geçmiş döneme ait vergi borçları için 1.6 milyar euro (yaklaşık 5.3 milyar Türk lirası) ödeme yapmasını talep ettiğini açıkladı.