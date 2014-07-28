Google'ın 'İnsansız otomobil' sırları İstanbul'da çalındı!

ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’ün Google’da üst düzey yönetici olarak çalışan kız kardeşi Seval Öz, tatil için geldiği İstanbul’da hırsızlık şoku yaşadı. Kanyon Alışveriş Merkezi’ndeki Swarovski mücevher mağazasında tezgâh üzerine koyduğu çantası 3 kadın tarafından çalınan Öz, çantadaki 3 hafıza kartında özel bir projenin yer aldığını söyledi.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, Google’da ‘İnsansız Otomobil Projesi’nin başında bulunan Öz’ü zor durumda bırakan hırsızlık olayı 20 Temmuz günü saat 17.20’de meydana geldi. ‘Balenciaga’ marka sarı renkteki çantasını tezgâhın üzerine koyan Öz, mağazadaki ürünlerle ilgilenirken, ikisi başörtülü üç kadın, çantayı alıp hızla mağazayı terk etti. Öz, bir süre sonra çantanın çalındığını fark etti.

Hırsızlık kamerada

Mağaza görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen polis, 3 kadını bulmak için harekete geçti. Öz, olayı şöyle anlattı:

“Çantamın olmadığını fark edince, tezgâhtara sordum ancak bilgisi olmadığını söyledi. Hırsızları bulmaya çalıştım. Hırsızlar Gültepe tarafındaki kapıdan çıkmış. Ben ise ana girişe yönelince, izlerini kaybettim” dedi.

Hırsızların Ortadoğu kökenli olabileceğinden de şüphelendiğini dile getiren Öz; “Çantamda binlerce dolarlık ziynet eşyası, kredi kartlarım, cep telefonları ve bir miktar para vardı. Ancak daha da önemlisi Google’da önemli proje bilgilerinin yer aldığı 3 hafıza belleğinin gitmiş olması. Pasaportum da çalındığı için şu an Amerika’ya dönemiyorum. Bellek kartlarının içinde Google’a ait gizli proje bilgileri yer alıyordu” diye konuştu.

Öz, “Olayı Google’a ve Amerikan Konsolosluğu’na bildirdim. Pasaportum, kimliklerim ve proje bilgilerinin olduğu hafıza kartlarım geri gelsin yeter” dedi.

İnsansız otomobil projesinin başında

Google’da Kıdemli İş Geliştirme Direktörü olarak çalışan Seval Öz, ünlü doktor Mehmet Öz’ün de kardeşi.

Amerikan siyasetine damga vuran kadınların okuduğu Wellesley Kolej’den mezun oldu. The Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik eğitimi aldı. Şirket, sürücüsüz otomobil projesi üzerinde 2010’dan beri çalışıyor. Projenin başında da Seval Öz bulunuyor. Sürücüsüz otomobiller bu alanda bir devrimi de temsil ediyor. Sürücüsüz otomobillerin de iki versiyonu var. İlki normal otomobillerde sensör kullanılarak sürücünün devre dışı bırakılabilmesi şeklinde. Şirket yıllardır normal araçları kameralar, sensörler ve yön bulma cihazlarıyla donatarak geliştiriyordu.

İkincisi ise tamamen sürücüsüz kullanılabilen modeli. Bu model prototip olarak da tanıtıldı. Elektrikle çalışan bu otomobilde direksiyon, gaz, debriyaj fren, vites gibi alışılagelmiş kontroller bulunmuyor. Ama herhangi bir cisme çarpıp kaza yapmalarını önlemek için sensör ve programlarla donatılmış durumda.