Google'ın 'ilaç' problemi

T24 - İnternet üzerinden satış yapan eczanelerin reklamları internet devi Google'a pahalıya mal oldu.



Google, Amerika Birleşik Devletleri'nden giriş yapan kullanıcıların sayfalarında, Kanada'da internet üzerinden satış yapan eczanelerin reklamlarını yayınladığı için 500 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.



AdWords servisi ile hazırladığı reklamlar için ödemeyi yapan Google, ABD'de hakkında kamu davası açılmasının da önüne geçmiş oldu.



Federal soruşturmayı yürüten Amerikalı yetkililer, 500 milyon dolar tutarının şirketin bu reklamlardan edindiği gelir ve bu şekilde yapılan ilaç satış tutarları gözetilerek belirlendiğini söyledi.



Google, reklamların Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanmasına izin vermemesi gerektiğini kabul etti. Şirket adına yapılan açıklamada "Bir süre önce Kanada merkezli eczanelerin ABD'de reçeteli ilaç satışları konusunda reklam vermesini yasakladık" dendi ve "Ancak, şimdi dönüp baktığımızda, Google olarak bu reklamlara en baştan izin vermememiş olmamız gerektiği ortada" değerlendirmesi yapıldı.



Kanada'da reçeteli ilaçlar ABD'dekine göre daha ucuz. İnternet eczaneleri çoğu zaman bunlar için reçete istemeyebiliyor. ABD'de ise ilaçların bu şekilde satılması yasadışı.



ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu ilaçların güvenli olmayabileceğini söylüyor. ABD Adalet Bakanlığı da, internette ilaç satışları konusundaki denetimlerin yetersiz olduğunu vurguladı.



Bakanlık "Kanada'da reçeteli ilaçlar için düzenleyici bir kurum olsa da, reçeteye tabi ilaçlar ABD'ye gönderildiğinde, bu kurumun yetki alanına dahil olmuyor. Pek çoğu da Kanada dışında üretilmiş ve yeterli denetimlerden geçmemiş ilaçlar satıyor" dedi.