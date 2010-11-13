Google’ın ‘hilali’ ABD’yi karıştırdı

T24

Google logosunun üzerine Amerikan bayrağı yerleştirilince, bayrak resmi “e” harfinin üst kısmını kapadı ve harfin açıkta kalan alt kısmı bazı kesimlerce hilale benzetildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Logoyu gören Amerikalılar forumlarda ve mikro-blog sitesi Twitter’da tepki göstermeye başlayınca tartışma basına da yansıdı. ABD bayrağının altına “Müslümanların hilalinin yerleştirildiğini” söyleyen Amerikalılar, Google’a şikayetler yağdırdı. Forumlarda ve Twitter’da “Google Gaziler Günü’nde şeriat tarafından ele geçirildi”, “Google’da Allah hayranı Usame’ler bir şov yönetiyor”, “Kutsal saydığımız sembole saygısızlık yapıldı”, “İslam’ın hilali haçı ele geçirdi”, “Google’ın gizli bir İslami gündemi mi var?” gibi yorumlar yapıldı.Logoya yer veren gazeteler konuyu tartışmaya açarken bazı köşe yazarları da olayın abartıldığını söyledi.İnternet gazetesi Huffington Post’tan Jason Linkins “Bu sadece bir ‘e’ harfi” diyerek tartışmanın gereksiz olduğu yorumunda bulundu. Google’dan bir açıklama yapılmadı.