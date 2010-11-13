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Dünya

Google’ın ‘hilali’ ABD’yi karıştırdı

13 Kasım 2010 02:00

T24 - Google arama motorunun ABD’nin ulusal bayramı Gaziler Günü için hazırladığı logoda, “e” harfinin üzerinin kapanması sonucu hilale benzeyen bir şeklin ortya çıkması Amerikalıları kızdırdı


Google logosunun üzerine Amerikan bayrağı yerleştirilince, bayrak resmi “e” harfinin üst kısmını kapadı ve  harfin açıkta kalan alt kısmı bazı kesimlerce hilale benzetildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 

Google’ın ‘hilali’ ABD’yi karıştırdı

Logoyu gören Amerikalılar forumlarda ve mikro-blog sitesi Twitter’da tepki göstermeye başlayınca tartışma basına da yansıdı. ABD bayrağının altına “Müslümanların hilalinin yerleştirildiğini” söyleyen Amerikalılar, Google’a şikayetler yağdırdı. Forumlarda ve Twitter’da “Google Gaziler Günü’nde şeriat tarafından ele geçirildi”, “Google’da Allah hayranı Usame’ler bir şov yönetiyor”, “Kutsal saydığımız sembole saygısızlık yapıldı”, “İslam’ın hilali haçı ele geçirdi”, “Google’ın gizli bir İslami gündemi mi var?” gibi yorumlar yapıldı. 

Logoya yer veren gazeteler konuyu tartışmaya açarken bazı köşe yazarları da olayın abartıldığını söyledi.

İnternet gazetesi Huffington Post’tan Jason Linkins “Bu sadece bir ‘e’ harfi” diyerek tartışmanın gereksiz olduğu yorumunda bulundu. Google’dan bir açıklama yapılmadı.

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