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Ekonomi

Google'ın ana şirketinin hisse değeri rekor kırdı

Alphabet'in hisse başına değeri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıktı

06 Haziran 2017 00:13

ABD'li teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu  Alphabet'in  hisse başına değeri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıkarak  rekor kırdı. 
 
New York borsasında işlem gören Alphabet'in hisseleri cuma gününü  996,12 dolardan kapamasının ardından, bugün yüzde 1,1 artarak 1.007,40 dolara  kadar yükseldi.
 
Böylece dünyada piyasa değeri en yüksek ikinci şirket olan Alphabet'in  hisseleri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Firmanın  piyasa değeri de yaklaşık 695 milyar dolara ulaştı.
 
Alphabet'in bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen senenin aynı  dönemine göre yüzde 29 artarak 5,43 milyar dolara, geliri de yüzde 22,2 artışla  24,75 milyar dolara yükselmişti.
 
Geçen salı günü dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumunda bulunan  Amazon'un hisse başına değeri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıkarak rekor  kırmıştı.
 

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