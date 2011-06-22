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Dünya

GOOGLE'I 1 MİLYAR KİŞİ "TIK"LADI NEW YORK (A.A)

22 Haziran 2011 17:41

-GOOGLE'I 1 MİLYAR KİŞİ "TIK"LADI NEW YORK (A.A) - 22.06.2011 - Amerikan internet grubu Google, geçen Mayıs'ta ilk kez bir milyardan fazla ziyaretçiye ulaşmayı başardı. ComScore veri analiz firmasının rakamlarına göre, Google ve web siteleri YouTube (video), Orkut (sosyal ağ) ve Gmail (elektronik posta) 1,009 milyar ziyaretçiyle Microsoft (905 milyon), sosyal ağ Facebook (713 milyon) ve Yahoo!'nun (689 milyon) önünde yer aldı. ComScore'un rakamları, 1 milyar kullanıcıya ulaşmasına karşın Google'ın diğer dört internet devi arasında en mutedil gelişmeyi sağladığını gösteriyor. Google ziyaretçi sayısını bir yılda yüzde 8,4 artırırken, Microsoft'un sitelerindeki artış yüzde 14,75, Yahoo!'da yüzde 10,8 olarak kaydedildi. Facebook ise yüzde 30,2 sıçrama gösterdi. Rakamlara göre, Facebook ayrıca Mayıs 2011'de internette geçirilen zamanın yüzde 12,7'si ile bu alanda şampiyon oldu. Microsoft'un siteleri internette geçirilen zamanın yüzde 10,4, Google'ın siteleri yüzde 10,1'ini elde ederken, bu oran Yahoo! için sadece yüzde 4,8 oldu. Facebook Ocak'ta da internette en çok zaman geçirilen web sitesi oldu.

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