Google'dan Wikipedia'ya para yardımı

T24 - İnternet aleminin en karlı firması, aynı alemin en karsız firmasına dev bir bağışla destek çıktı.



Reklam almadan sadece bağışlarla yaşayan en büyük çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia’nın 500 bin dolarlık bağış hedefi, Google’ın tek kalemle hediye ettiği 2 milyon dolarla dörde katlandı.



Ansiklopediyi yöneten Wikipedia Vakfı, küresel ekonomik krizin etkisiyle düşen bağış gelirlerini yükseltmek için geçen yıl kampanya başlatmıştı. 2 dolar gibi küçük bağışların da kabul edildiği küresel kampanyaya, altı ay kadar önce Ebay’in kurucusu Pierre Omidyar da 2 milyon dolarla karkıda bulunmuştu. Kampanyaya bugüne kadar 240 bin kişi katıldı.



14 milyondan fazla madde bulunan özgür ansiklopedi Wikipedia’ya yaklaşık 100 bin üye 270 dilde bilgi girişi ve düzeltme yaparak ücretsiz katkıda bulunuyor. Vakıf, bağışlardan elde ettiği geliri, çalışan 30 kişinin ücret ve vergileri, web sitesinin işletilmesi ve diğer işletme giderleri için harcıyor. Geçen yıl bu rakam 9.4 milyon doları bulmuştu.



Wikipedia’ya yapılan bağışla ilgili konuşan Google kurucularından Sergey Brin, özgür ansiklopediyi “internetin en büyük zaferlerinden biri” olarak nitelendirdi.



Google, 2009 yılı için 24 milyar dolar satış rakamı açıklamıştı.





