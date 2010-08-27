Google'dan ücretsiz telefon atağı

T24- Google, elektronik posta hesabı gmail kullanıcılarının internet üzerinden telefonla görüşmelerine olanak sağlayan bir yatırıma gidiyor.



Ücretsiz bu hizmetle Google, aralarında Skype'ın da bulunduğu internet ağı üzerinde telefon hizmetleri sağlayan şirketlere de rakip olacak.

ABD ve Kanada'da herhangi bir sabit hattı ya da cep telefon numarasını aramak yıl sonuna kadar ücretsiz olacak. İngiltere, Fransa ve Almanya'da ise dakika başına 2 cent ödenecek.

Şu ana kadar Google, sadece bilgisayardan bilgisayara sesli ve görüntülü iletişim olanağı sağlıyordu.

BBC'nin sorularını yanıtlayan gerçek zamanlı iletişim ürün müdürü Craig Walker, bunun çok önemli bir adım olduğunu belirterek, ''Artık yüzmilyonlarca gmail kullanıcısı gmail sayfalarından telefon görüşmeleri yapabilecek'' dedi.

Kullanıcıların ek yazılım ya da uygulama programını bilgisayarlarına yüklemelerine gerek olmadığını kaydeden Walker, kullanıcı için bunun hem rahat hem de düşük iletişim anlamına geleceğini söyledi.

Ürün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma açık olacak, ancak bazı ülkelerdeki kullanıcıların bundan yararlandıkları haberleri de geliyor.

Ürünün linki gmail sayfasında sol tarafta görünecek. Telefon arama seçeneği üzerinde numaraların bulunduğu küçük bir ekranla birlikte ortaya çıkacak. Gerisi ise görüşülmek istenen numaranın aranması olacak.

Google, uluslararası görüşmelerden elde edilecek kaynağın ise, ABD ve Kanada'da ücretsiz görüşmelerin yapılmasına olanak sağlayacağını söylüyor.

İnternet üzerinden telefon görüşmeleri piyasasının en başarılı şirketi olan Skype'ın 560 milyon kullanıcısı var.

Şirket, 124 milyon kişinin hizmeti ayda en az bir kere kullandıklarını, 8 milyon kullanıcının da ücret ödediğini kaydediyor.

Skype, bu yıl halka açılacak. Gözlemciler, Google'un girişiminin Skype gibi şirketleri kaygılandırıp kaygılandırmayacağını söylemek için biraz beklemek gerekeceğini söylüyor.