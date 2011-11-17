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Dünya

Google'dan şimdi de müzik hizmeti

Dünyanın en büyük internet arama motoru Google birçok hizmetinin ardından şimdi de kullanıcılara müzik hizmeti vermeye hazırlanıyor.

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Dünyanın en büyük internet arama motoru Google birçok hizmetinin ardından şimdi de kullanıcılara müzik hizmeti vermeye hazırlanıyor.


Amazon ve Apple gibi büyük şirketlerin bulunduğu müzik dağıtım pastasından pay elde etmek isteyen Google Music'in dört büyük plak şirketinden üçüyle anlaştığı ve 13 milyondan fazla şarkıyı dağıtım hakkı elde ettiği bildirildi.


Google Music'in sanal mağazaları Android Market, akıllı telefon ve video hizmetleriyle birleştireceği ve müzik dağıtımı alanında büyük ilerleme kaydeden Apple, Amazon ve Facebook gibi rakiplerini yakalamayı amaçladığı belirtiliyor.


Google Music'in, tüketicilere çeşitli internet bağlantılı araçlardan müziğe ulaşma imkanı ve şarkıları arkadaşlarıyla paylaşma kolaylığı sağlayacağı kaydediliyor.


Uzmanlar, Led Zeppelin ve Prince gibi birçok grup ve şarkıcıyı bünyesinde bulunduran Warner Music'in eksikliğinin Google Music'e ilgiyi sınırlayacağını ileri sürüyor.


Google şimdiye kadar müzik şirketleri Universal, Sony Music ve EMI ile anlaşma imzaladı.


Google ayrıca müzik piyasasında giderek etkinliğini artıran bağımsız marka Merlin ve merkezi Londra'daki Beggar Banquet ile de anlaştı.


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