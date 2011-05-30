-GOOGLE'DAN SEÇİMLERE ÖZEL ARAYÜZ İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Google, 12 Haziran Genel Seçimleri öncesinde, seçimlere özel harita tabanlı bir arayüz geliştirdi. ABD kongre seçimleri için de daha önce benzeri uygulanan arayüz, Google Türkiye ve Amerika ekiplerinin ortak çalışmasının sonucunda hayata geçiriliyor. Türkiye için çok partili sisteme özel olarak, Google'ın Washington'da bulunan ve seçimlere özel yazılımlar geliştiren ekibin geliştirdiği kod, bundan sonra dünyadaki bütün çok partili sistemlerin seçimlerinde kullanılacak. İnternet kullanıcıları, Türkiye genel seçimleri ile ilgili merak ettikleri bilgilere Google Seçim 2011 linkinden ulaşabilecek, seçim günü, il ve ilçe bazında seçim sonuçlarına ilişkin gelişmeleri anlık olarak takip edebilecek.