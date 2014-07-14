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Google'dan Safiye Ayla için doodle

Google, Türkiye ana sayfasında Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Safiye Ayla Targan'ın 107. doğum gününe özel logo tasarladı

14 Temmuz 2014 09:21

Google ana sayfasında 'doodle' olarak adlandırılan özel tasarımlı logoda, 'Safiye Ayla'nın 107. doğum günü' yazısı, ay ve yıldızlarla süslü şapkasıyla Safiye Ayla'nın resmine yer verildi.

Cumhuriyet döneminin en tanınmış kadın sanatçılarından biri olan Safiye Ayla 14 Temmuz 1917'de doğdu.

Mısırlı Hicazizade Hafız Abdullah Bey'in kızı Safiye Ayla, müziğe küçük yaşta piyano çalarak başladı. Bursa Kız Muallim Mektebi'ni bitirdi ve Beyoğlu'nda ilkokul öğretmenliğine atandı. Eyyubi Mustafa Sunar'dan müzik dersleri alan Ayla, Yesari Asım Arsoy, Hafız Ahmet Irsoy, Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak ve Udi Nevres Bey'in müzik bilgilerinden yararlandı.

Safiye Ayla 1932'de İstanbul Vali Yardımcısı Nuri Bey'in evinde verilen bir davette, Atatürk'ün huzurunda ilk kez şarkı söyledi ve Atatürk'ün en beğendiği seslerden biri oldu.

Dönemin diğer kadın yorumcularından ayrı, kendine özgü bir okuyuş tarzı olan Safiye Ayla, 1950'de besteci Şerif Muhittin Targan ile evlendi. Çok sayıda konser veren ünlü sanatçı, beş yüzden fazla plak doldurdu. Büyük beğeni toplayan sesiyle ünü yurt sınırlarını aştı.

Ayla, 14 Ocak 1998'de İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

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