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Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel Doodle

Google'ın bu jesti ülkemizdeki kullanıcıları tarafından da beğeni gördü

24 Kasım 2017 07:32

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir doodle hazırladı.

Google, Türkiye'de her 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü'nü yine unutmadı. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir Doodle hazırladı. Google'ın bu jesti ülkemizdeki kullanıcıları tarafından da beğeni gördü.

Öğretmenler günü tarihçesi

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

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