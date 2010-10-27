-GOOGLE'DAN İNTERNET GAZETECİLİĞİNİ TEŞVİK ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Basın kuruluşları ve medyadan birçok şirketle yakın ilişkileri bulunan internet grubu Google, internet gazeteciliğini teşvik için 5 milyon dolar verecek. Google'ın yöneticilerinden Nikesh Arora, gazeteciliğin demokrasinin iyi yürümesi için gerekli olduğunu belirterek, "Dünyadaki basın yayın organları internetteki varlıkları yaymayı sürdürüyor, biz de teknoloji tarafındaki rolümüzü oynamayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Google'ın kar amacı gütmeyen kuruluşlara vereceği 5 milyon dolarlık teşviğin 3 milyon doları ABD dışındaki kuruluşlara dağıtılacak. Bazı gazeteler, Google News sitesini, reklam gelirlerini paylaşmadan makaleleri yayınlamakla eleştirirken, Google, gazetelerin web sitelerini internet trafiğine gönderdiği ve isterlerse bu gazetelerin makalelerinin Google News'de çıkmasını engelleme imkanları olduğu savunmasını yapıyor.