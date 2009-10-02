Google'dan Gandi'ye özel logo

Google, Hindistan'ın Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri olan Gandi'nin doğum gününü kutladı.





Mohandas Karamas Gandi Kimdir?

Tam adı Mohandas Karamas Gandi olan ünlü Hindistanlı, 2 Ekim 1869 yılında dünyaya geldi. Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsü olan Gandi'nin doğum günü, Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Şiddete Hayır Günü" olarak ilan edildi.

Hindistan'ın Özgürlüğü İçin Savaştı

Gandi, ilk olarak Güney Afrika'da Hint topluluğunun vatandaşlık hakları için barışçı başkaldırı uyguladı. Afrika'dan Hindistan'a döndükten sonra yoksul çiftçi ve emekçileri baskıcı vergilendirme politikasına ve yaygın ayrımcılığa karşı protesto etmeleri için örgütledi. Hindistan Ulusal Kongresi'nin liderliğini üstlenerek ülke çapında yoksulluğun azaltılması, kadınların serbestisi, farklı din ve etnik gruplar arasında kardeşlik, kast ve dokunulmazlık ayrımcılığına son, ülkenin ekonomik yeterliliğine kavuşması ve en önemlisi olan Swaraj yani Hindistan'ın yabancı hâkimiyetinden kurtulması konularında ülke çapında kampanyalar yürüttü. Gandi Hindistan'da alınan Britanya tuz vergisine karşı 1930'da yaptığı 400 kilometrelik Gandi Tuz Yürüyüşü ile ülkesinin Britanya'ya karşı başkaldırmasına öncülük etti. 1942'de Britanyalılara açık çağrıda bulunarak Hindistan'ı terketmelerini istedi. Hem Güney Afrika hem de Hindistan'da bir çok kere hapsedildi.