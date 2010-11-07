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Dünya

Google'dan Facebook'a sansür!

Contact bilgilerini diğer web siteleriyle paylaşan Google, Facebook'a artık sansür uygulamaya hazırlanıyor.

07 Kasım 2010 02:00

T24 - Bugüne kadar gmail kullanıcılarının bağlantılı olduğu kişilerin (contact) bilgilerini diğer web siteleriyle paylaşan Google, Facebook'a artık sansür uygulamaya hazırlanıyor.



Google'ın bu kararının Facebook'un büyümesine ciddi bir darbe vurabileceği belirtiliyor. Facebook'un inanılmaz bir hızla büyümesinde gmail kullanıcılarına yönelik bağlantı paylaşımlarının büyük bir rolü olduğuna inanan internet uzmanları, Google'ın Facebook'un "arkadaş bul" özelliğini gmail için engelleme hazırlığının, sosyal paylaşım devine oldukça ağır bir darbe vurabileceği inancında. Habertürk'te yer alan habere göre, Google'ın Facebook'a yönelik bu kararının sebebi ise şirket tarafından büyütülmek istenen Google'ın kendi sosyal paylaşım ağları. Google yetkilileri bugün 500 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook'un kurulduğu tarihten bu yana geçen 6 yılda gmail bağlantıları yoluyla oldukça büyük bir kullanıcı kitlesini network'üne kattığı inancında.


Hedef Facebook'a rakip site

Daha önce Wall Street Journal'da yer alan bir haberde, Google'ın Playdom Inc, Electronic Arts'a bağlı Playfish ve Zynga Game Network'le birlikte Facebook'a rakip bir sosyal paylaşım ağı oluşturmaya çalıştığı ve bunun için sadece Zynga'ya 100 milyon dolara yakın bir yatırım yaptığı belirtilmişti. Google'ın bu son hamlesi de "sosyal ağ" planının artık yürürlüğe sokulmaya başlandığı şeklinde yorumlanıyor.


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