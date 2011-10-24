Google'dan depremde kişi bulucu!



T24 - Google, Person Finder sistemini bu kez Van depremi için devreye soktu. Daha önce Japonya'daki deprem için uygulanan sistem şimdi de Türkiye için uygulanıyor.



Deprem sırasında yakınları veya tanıdıklarından haber alamayan kişiler, 'Person finder' sayfasına girerek "Birisini arıyorum" veya "Biri hakkında bilgiye sahibim" seçeneklerini işaretleyebiliyor. Bu sayede aradıkları kişilerin isimlerini veya kendi durumlarını, bilgi sahibi oldukları, karşılaştıkları kişilerin isimlerini yazarak durumlarını kaydedebiliyorlar.





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