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Ekonomi

GOOGLE'DAN CUMHURİYET BAYRAMI TASARIMI İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2010 12:30

-GOOGLE'DAN CUMHURİYET BAYRAMI TASARIMI İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Google, Türkiye sayfasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel tasarımlı logo kullandı. Google Türkiye ana sayfasındaki logoda, Türk bayrağındaki ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi yer alıyor. Logonun üzerine tıklandığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel arama sonuçlarına ulaşılıyor. ''Doodle'' olarak nitelendirilen özel tasarımlı logolar, 1999 yılından itibaren Google'nin kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından kullanıldı.       Doodle uygulamaları, tüm dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek, dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca internet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgiye erişebiliyorlar.   

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